В двух областях упали обломки сбитых ракет — ОВА

Во Львовской и Черкасской областях упали обломки ракет, которые сбили ПВО во время удара россиян ночью 6 июля.

Об этом сообщили в областных военных администрациях.

На Львовщине обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших.

"В результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

В Черкасской области упали обломки крылатой ракеты, которые сбили в соседней области. " В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена. К счастью, без пострадавших" , — сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Напомним, ночью россияне нанесли ракетный удар. Силы ПВО сбили﻿ семь из десяти ракет. Известно о попадании ракеты в многоэтажку Львова, там по меньшей мере четыре человека погибли﻿.