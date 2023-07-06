В двух областях упали обломки сбитых ракет — ОВА
Во Львовской и Черкасской областях упали обломки ракет, которые сбили ПВО во время удара россиян ночью 6 июля.
Об этом сообщили в областных военных администрациях.
На Львовщине обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших.
"В результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.
В Черкасской области упали обломки крылатой ракеты, которые сбили в соседней области.
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В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена. К счастью, без пострадавших", — сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
Напомним, ночью россияне нанесли ракетный удар. Силы ПВО сбили семь из десяти ракет. Известно о попадании ракеты в многоэтажку Львова, там по меньшей мере четыре человека погибли.