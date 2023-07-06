У двох областях впали уламки збитих ракет — ОВА

У Львівській та Черкаській областях впали уламки ракет, які збила ППО під час удару росіян вночі 6 липня.

Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.

На Львівщині уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.

"Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема", — повідомив﻿ голова ОВА Максим Козицький.

На Черкащині впали уламки крилатої ракети, які збили в сусідній області. " Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено. На щастя, без потерпілих" , — повідомив﻿ начальник ОВА Ігор Табурець.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали ракетного удару. Сили ППО збили﻿ сім з десяти ракет. Відомо про влучання ракети в багатоповерхівку Львова, там щонайменше чотири людини загинуло﻿.