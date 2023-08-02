Президент Румынии отреагировал на российские удары вблизи его страны
Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил новые российские атаки по объектам инфраструктуры на юге Украины, сообщает Европейская правда.
Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, которые происходят в непосредственной близости к Румынии.
Он отметил, что этими атаками РФ осуществляет военные преступления.
"Они также влияют на способность Украины передавать свое продовольствие тем, кто в нем нуждается по всему миру", – подчеркнул румынский президент.
Российские оккупанты ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.
Всего ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона Shahed, которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.