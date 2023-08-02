Президент Румунії відреагував на удари РФ поблизу його країни
Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив нові російські атаки по об'єктах інфраструктури на півдні України, повідомляє Європейська правда.
Йоганніс назвав неприйнятними удари РФ по українській інфраструктурі на Дунаї, що відбуваються у безпосередній близькості до Румунії.
Він наголосив, що цими атаками РФ здійснює воєнні злочини.
"Вони також впливають на здатність України передавати своє продовольство тим, хто його потребує по всьому світі", – підкреслив румунський президент.
Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.
Загалом уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони Shahed, які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одеської області.