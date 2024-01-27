Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк оставил учетную ставку неизменной

В четверг 25 января состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку﻿ НБУ неизменной на уровне 15% годовых. Ставка 15% действует с 15 декабря 2023 года.

Не изменились и другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ осталась на уровне 19%, а ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – на уровне 21% годовых.

2. Число клиентов Monobank превысило 8 миллионов

Число пользователей популярнейшего украинского мобильного банка Monobank превысило 8 миллионов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил один из основателей Monobank Олег Гороховский.

Число клиентов Monobank активно растет, несмотря на полномасштабную войну с россией. Monobank пользуется особой популярностью украинской молодежи.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

В основном банки снижали процентные ставки, но было зафиксировано и повышение. Таким образом банки пытаются сбалансировать свой депозитный портфель в разных валютах.

Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17,50 до 17% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 16,75 до 16,25% годовых.

Также Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2,55 до 2,50% годовых;

на 6 месяцев – с 3,10 до 3% годовых;

на 12 месяцев – с 3,30 до 3,15% годовых.

Кроме того, Кристалбанк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 6 месяцев с 1,40 до 1,30% годовых.

Юнекс Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 16,50 до 16% годовых, но повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 месяцев с 15 до 15,50% годовых.

РВС Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 14 до 13% годовых.

Также РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,70 до 0,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1,95% годовых;

но повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 1,30 до 1,35% годовых.

Радабанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 18,75 до 18% годовых.

Пиреус Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 17 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 14% годовых.

4. ПУМБ запустил новый вид рассрочки для физических лиц

В мобильном приложении «ПУМБ Онлайн» появилась новая услуга – «Деньги в рассрочку», которая позволяет не только получить некоторую сумму средств на счет, но и разбить уже осуществленные расходы на определенное количество платежей.

Максимальная сумма кредита в рамках этой услуги – 100 тысяч гривен, срок – 24 месяца. Комиссия за пользование услугой – 2,99% в месяц и взимается только за месяцы пользования рассрочкой. Если погасить рассрочку досрочно, комиссия платится только за месяцы, в которых была задолженность, а не за весь срок, на который была оформлена рассрочка.

Сразу после услуги деньги зачисляются на дебетовую карту «всеКАРТА», откуда их можно свободно перевести на другие счета или карты или снять наличные без комиссии. Ежемесячный платеж будет автоматически списан с дебетового счета только при условии, если на нем есть собственные средства. Списание производится в дату планового платежа.

Каждый клиент может получить до 5000 гривен сроком на 3 месяца без ежемесячной комиссии. Один клиент может оформить только одну такую рассрочку на таких условиях.

5. Глобус Банк запускает переводы на карты иностранных банков

С 14 февраля 2024 года Глобус Банк запустит услугу перечисления средств с карты в евро на карты физического лица, открытые в иностранных банках. Комиссия за такой перевод составит 0,9% (минимум 1EUR).

Комиссия будет взиматься в гривне по курсу НБУ на момент проведения операции по счету. Перевести средства за границу можно будет со следующих карт: «GlobusPlus Валютная», «Сберегательная карта», «Премиальная карта», «Юношеская карта» и «Депозитная карта».