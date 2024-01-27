Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк залишив облікову ставку незмінною

У четвер 25 січня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 15% річних. Ставка 15% діє з 15 грудня 2023 року.

Не змінилися й інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ залишилася на рівні 19%, а ставка за кредитами рефінансування для комерційних банків – на рівні 21% річних.

2. Число клієнтів Monobank перевищило 8 мільйонів

Число користувачів найпопулярнішого українського мобільного банку Monobank перевищило 8 мільйонів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив один із засновників Monobank Олег Гороховський.

Число клієнтів Monobank активно зростає, незважаючи на повномасштабну війну з Росією. Monobank має особливу популярність української молоді.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Здебільшого банки знижували відсоткові ставки, але було зафіксовано підвищення. Таким чином банки намагаються збалансувати свій депозитний портфель у різних валютах.

Кристалбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 17,50 до 17% річних;

на 9 та 12 місяців – з 16,75 до 16,25% річних.

Також Кристалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 2,55% до 2,50% річних;

на 6 місяців – з 3,10 до 3% річних;

на 12 місяців - з 3,30 до 3,15% річних.

Крім того, Кристалбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 6 місяців з 1,40 до 1,30% річних.

Юнекс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 16,50 до 16% річних, але підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 9 місяців з 15 до 15,50% річних.

РВС Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 14 до 13% річних.

Також РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,70% до 0,50% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1,95% річних;

Проте підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 6 місяців з 1,30 до 1,35% річних.

Радабанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 18,75 до 18% річних.

Піреус Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 17 до 16% річних;

на 12 місяців – із 15 до 14% річних.

4. ПУМБ запустив новий вид розстрочки для фізичних осіб

У мобільному додатку «ПУМБ Онлайн» з'явилася нова послуга – «Гроші на виплат», яка дозволяє не лише отримати деяку суму коштів на рахунок, але й розбити вже здійснені витрати на певну кількість платежів.

Максимальна сума кредиту у рамках цієї послуги – 100 тисяч гривень, термін – 24 місяці. Комісія за користування послугою – 2,99% на місяць та стягується лише за місяці користування розстрочкою. Якщо погасити розстрочку достроково, комісія сплачується лише за місяці, у яких була заборгованість, а не за весь термін, на який було оформлено розстрочення.

Відразу після послуги гроші зараховуються на дебетову картку «всеКАРТА», звідки їх можна вільно перевести на інші рахунки чи картки або зняти готівку без комісії. Щомісячний платіж буде автоматично списаний з дебетового рахунку лише за умови, якщо на ньому є власні кошти. Списання провадиться в дату планового платежу.

Кожен клієнт може отримати до 5000 гривень на 3 місяці без щомісячної комісії. Один клієнт може оформити лише одну таку розстрочку за таких умов.

5. Глобус Банк запускає перекази на карти іноземних банків

З 14 лютого 2024 року Глобус Банк запустить послугу перерахування коштів з картки до євро на картки фізичної особи, відкриті в іноземних банках. Комісія за такий переказ становитиме 0,9% (мінімум 1EUR).

Комісія стягуватиметься у гривні за курсом НБУ на момент проведення операції за рахунком. Переказати кошти за кордон можна буде з наступних карток: «GlobusPlus Валютна», «Ощадна картка», «Преміальна карта», «Юнацька картка» та «Депозитна картка».