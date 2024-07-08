Утренняя атака на Киев: количество погибших возросло до десяти (Обновлено)
В результате утренней атаки на Киев погибли десять человек.
Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Сергей Попко.
Обновлено. По состоянию на 11:54 известно о семи погибших в результате обстрелов, сообщили в КГВА.
По состоянию на 12:30, погибли восемь человек, еще 25 - травмированы. Об этом сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54. В Киеве уже девять погибших и 33 пострадавших, сообщили в Офисе генпрокурора.
КГВА: В результате ракетного удара в столице уже 10 погибших и 35 пострадавших.
Напомним, россияне запустили по Украине более 40 ракет, сообщил Зеленский. В частности, в Киеве известно о попадании в детскую больницу.