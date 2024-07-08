Внаслідок ранкової атаки на Київ загинуло десять людей.

Про це повідомив﻿ голова Київської міської державної адміністрації Сергій Попко.

Оновлено. Станом на 11:54 відомо про сімох загиблих внаслідок обстрілів, повідомили﻿ в КМВА.

Станом на 12:30, загинуло восьмеро людей, ще 25 – травмовано. Про це повідомили﻿ в МВС.

Оновлено о 12:54. У Києві вже дев'ятеро загиблих та 33 постраждалих, повідомили﻿ в Офісі генпрокурора.

КМВА: Внаслідок ракетного удару﻿ у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих.

Нагадаємо, росіяни запустили﻿ по Україні понад 40 ракет, повідомив Зеленський. Зокрема, у Києві відомо﻿ про влучання в дитячу лікарню.