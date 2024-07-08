Ранкова атака на Київ: кількість загиблих зросла до десяти (Оновлено)
Внаслідок ранкової атаки на Київ загинуло десять людей.
Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Сергій Попко.
Оновлено. Станом на 11:54 відомо про сімох загиблих внаслідок обстрілів, повідомили в КМВА.
Станом на 12:30, загинуло восьмеро людей, ще 25 – травмовано. Про це повідомили в МВС.
Оновлено о 12:54. У Києві вже дев'ятеро загиблих та 33 постраждалих, повідомили в Офісі генпрокурора.
КМВА: Внаслідок ракетного удару у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих.
Нагадаємо, росіяни запустили по Україні понад 40 ракет, повідомив Зеленський. Зокрема, у Києві відомо про влучання в дитячу лікарню.