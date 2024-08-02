DeepState: Войска РФ оккупировали село Веселое в Донецкой области

Войска РФ оккупировали село Веселое в Донецкой области. Населенный пункт находится на Покровском направлении, где продолжаются самые интенсивные бои с россиянами.

Об этом захвате села сообщает проект DeepState.

Также российские войска продвинулись возле Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного Донецкой области.

1 августа DeepState сообщал о захвате россиянами населенного пункта Тимофеевка на Покровском направлении.

Вчера в течение дня россияне совершили 43 штурмовых и наступательных действия на Покровском направлении, говорится в возведении Генштаба ВСУ.