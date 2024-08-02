DeepState: Війська РФ окупували село Веселе на Донеччині
Війська РФ окупували село Веселе у Донецькій області. Населений пункт знаходиться на Покровському напрямку, де тривають найінтенсивніші бої з росіянами.
Про це захоплення села повідомляє проєкт DeepState.
Також російські війська просунулися біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного на Донеччині.
1 серпня DeepState повідомляв про захоплення росіянами населеного пункту Тимофіївка на Покровському напрямку.
Учора впродовж дня росіяни здійснили 43 штурмові та наступальні дії на Покровському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.