DeepState: Війська РФ окупували село Веселе на Донеччині

Війська РФ окупували село Веселе у Донецькій області. Населений пункт знаходиться на Покровському напрямку, де тривають найінтенсивніші бої з росіянами.

Про це захоплення села повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Також російські війська просунулися біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного на Донеччині.

1 серпня DeepState повідомляв﻿ про захоплення росіянами населеного пункту Тимофіївка на Покровському напрямку.

Учора впродовж дня росіяни здійснили 43 штурмові та наступальні дії на Покровському напрямку, йдеться﻿ у зведенні Генштабу ЗСУ.