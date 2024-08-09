Госстат: Инфляция в Украине в течение июле упала до 0%

Инфляция в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Отмечается, что инфляция на потребительском рынке в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.

В сообщении добавляют, что в годовом выражении она выросла до 5,5%.

Напомним:

Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.

Подорожание электроэнергии в июне увеличило не только потребительскую, но и промышленную инфляцию в Украине.

Рост общего уровня потребительских цен в Украине в июне 2024 года вырос до 2,2% с 0,6% в мае.