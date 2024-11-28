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DeepState: Россияне отбили село в Курской области

DeepState: Россияне отбили село в Курской области
Фото: wikimedia.org

Российская армия смогла отбить у украинских военных село Дарьино в Суджанском районе Курской области, а также продвинуться возле населенного пункта Плехово. Об этом говорится в сообщении украинского OSINT-сообщества DeepState, сообщает Зеркало недели.

Также россияне продвигались поблизости:

  • города Торецк Бахмутского района Донецкой области,
  • поселка Нелиповка Торецкой громады Бахмутского района Донецкой области,
  • села Петровка Селидовской громады Покровского района Донецкой области.
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Карта: DeepState

Напомним, в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили﻿, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области

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