DeepState: Россияне отбили село в Курской области
Российская армия смогла отбить у украинских военных село Дарьино в Суджанском районе Курской области, а также продвинуться возле населенного пункта Плехово. Об этом говорится в сообщении украинского OSINT-сообщества DeepState, сообщает Зеркало недели.
Также россияне продвигались поблизости:
- города Торецк Бахмутского района Донецкой области,
- поселка Нелиповка Торецкой громады Бахмутского района Донецкой области,
- села Петровка Селидовской громады Покровского района Донецкой области.
Напомним, в ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области