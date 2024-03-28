У Польщі почалася зустріч Туска і Шмигаля

У Варшаві розпочалася зустріч віч-на-віч прем’єр-міністрів України і Польщі Дениса Шмигаля і Дональда Туска, повідомляє Укрінформ.

Зустріч розпочалася під виконання гімнів України і Польщі на ґанку будинку Ради міністрів Польщі.

Після зустрічі Прем’єрів відбудеться пленарна сесія української та польської делегацій. Після її завершення глави обох урядів зроблять заяву для ЗМІ.

Про прибуття української делегації до Варшави також повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск.

"Без вільної України не буде безпечної Європи" , – написав він.

Раніше речник польського прем'єра заявив﻿, що не сподівається, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска принесуть "якийсь прорив".

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина визнала﻿, що в українському уряді не знають, як розблокувати польський кордон і не ведуть такий діалог з Польщею.