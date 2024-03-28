Шмигаль назвав теми зустрічі урядів України та Польщі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який почав зустріч зі своїм польським колегою, назвав теми зустрічі між урядами України та Польщі у Варшаві.

Про це йдеться﻿ в дописі Шмигаля у Telegram-каналі.

"Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури" , – написав український прем'єр.

Він також додав, що Україна розраховує на "прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень".

Раніше речник польського прем'єра заявив﻿, що не сподівається, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска принесуть "якийсь прорив".

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина визнала﻿, що в українському уряді не знають, як розблокувати польський кордон і не ведуть такий діалог з Польщею.