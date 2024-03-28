Шмигаль назвав теми зустрічі урядів України та Польщі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який почав зустріч зі своїм польським колегою, назвав теми зустрічі між урядами України та Польщі у Варшаві.
Про це йдеться в дописі Шмигаля у Telegram-каналі.
"Скоординуємо наші питання перед спільним засіданням урядів. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури", – написав український прем'єр.
Він також додав, що Україна розраховує на "прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень".
Раніше речник польського прем'єра заявив, що не сподівається, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска принесуть "якийсь прорив".
Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина визнала, що в українському уряді не знають, як розблокувати польський кордон і не ведуть такий діалог з Польщею.