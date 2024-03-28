Шмыгаль назвал темы встречи правительств Украины и Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, начавший встречу со своим польским коллегой, назвал темы встречи между правительствами Украины и Польши в Варшаве.

Об этом говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram-канале.

"Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств. Будем говорить об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры" , - написал украинский премьер.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на "прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений".

Ранее представитель польского премьера заявил, что не надеется, что сегодняшние украинско-польские межправительственные консультации на уровне премьер-министров обеих стран Дениса Шмыгаля и Дональда Туска принесут "какой-то прорыв".

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина признала, что в украинском правительстве не знают, как разблокировать польскую границу и не ведут такой диалог с Польшей.